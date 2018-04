895

Le Ritz se sépare de ses trésors dans une grande vente aux enchères

Architecture Tableaux, lustres, coiffeuses, rideaux et luminaires... Arcurial vend les trésors du célèbre hôtel aux enchères, une collection de plus de 3000 lots provenant des anciens aménagements successifs de l'édifice.